Juncker terug naar Brussel om brexitstemming

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is uit Straatsburg naar Brussel teruggekeerd in verband met de stemming over de brexitdeal met de EU in het Britse Lagerhuis. Volgens zijn woordvoerder is het „belangrijk dat hij de komende uren in Brussel beschikbaar is”.

Juncker was in de Franse stad voor de maandelijkse plenaire zitting van het Europees Parlement. Vicevoorzitter Frans Timmermans neemt de taken van zijn baas over. Woensdagmorgen houdt het parlement een debat over het nakende Britse vertrek uit de EU. Daarna houdt de Spaanse premier Pedro Sanchez een speech over zijn toekomstvisie op de Europese Unie.

Volgens de woordvoerder van de Britse premier Theresa May heeft zij geen plannen om woensdag naar Brussel af te reizen, meldde persbureau Reuters.