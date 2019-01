Juncker tegen Rutte: help Roemenië Schengen in

Jean-Claude Juncker hoopt dat premier Mark Rutte zich inzet voor de toetreding van Roemenië tot de paspoortvrije Schengenzone. „Ik ben in continue dialoog met de Nederlanders en anderen om hun uit te leggen dat Roemenië aan de technische voorwaarden voor toetreding voldoet”, zei de voorzitter de Europese Commissie tijdens een bezoek aan Boekarest. „Hij weet dat ik van hem verwacht dat hij op dit vlak vooruitgang boekt.”

Juncker zei in september dat het „hoog tijd” is dat Roemenië en Bulgarije lid worden van de Schengenzone. Dat stuit echter op verzet van Nederland en Frankrijk. Vooral de Tweede Kamer is erg kritisch. Het Europees Parlement gaf vorige maand met grote meerderheid groen licht.

Rutte was in september in Boekarest, waar hij de toetreding tot Schengen linkte aan het jaarlijkse toezichtrapport van de Europese Commissie over de Roemeense rechtsstaat. In november bleek dat Roemenië in het toezichtprogramma blijft, omdat de vooruitgang van de afgelopen tien jaar bij justitiële hervormingen en in de strijd tegen corruptie deels is teruggedraaid.

Van de 28 EU-landen maken naast Roemenië en Bulgarije ook Kroatië, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en Ierland geen deel uit van de Schengenzone.