Juncker sluit brexitdeal niet uit

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker sluit een deal over een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU niet uit, maar vindt het net als EU-president Donald Tusk onaanvaardbaar dat Londen is begonnen met zwartepieten over de schuldvraag als er geen akkoord komt.

Juncker praatte woensdagmiddag samen met EU-onderhandelaar Michel Barnier het Europees Parlement bij in Brussel. „Om eerlijk te zijn, we zijn niet in een positie om een akkoord te bereiken”, sprak de Fransman. „De tijd dringt”, zo verwees hij naar de beoogde vertrekdatum op 31 oktober.

Barnier herhaalde dat de oplossingen die de Britten hebben aangedragen voor het probleem van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland niet acceptabel zijn. Wel zei hij te kijken naar een belangrijkere rol voor Noord-Ierland bij het waarborgen van het Goede Vrijdag-akkoord. Dat vredesakkoord zou gevaar lopen als er weer grenscontroles in Ierland komen.

Barnier heeft donderdag een ontmoeting met brexitminister Stephen Barclay.