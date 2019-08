Juncker niet bij G7-top na operatie

Jean-Claude Juncker is afgelopen weekend geopereerd in Luxemburg en herstelt nu in het ziekenhuis. De voorzitter van de Europese Commissie mag van zijn artsen voorlopig niet reizen en is daarom eind deze week niet aanwezig bij de G7-top in het Franse Biarritz.

De 64-jarige Luxemburger moest zijn vakantie in Oostenrijk afbreken om zijn galblaas te laten verwijderen. De operatie verliep goed, zei zijn woordvoerster maandag. Juncker bespreekt voorafgaand aan de top kwesties die daar op agenda staan met de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Donald Tusk, aldus de zegsvrouw.