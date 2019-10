Juncker ingenomen met pogingen brexitdeal

De Europese Commissie gaat het nieuwe Britse brexitvoorstel „objectief” bestuderen.

Dat heeft voorzitter Jean-Claude Juncker de Britse premier Boris Johnson beloofd tijdens een telefonisch gesprek dat beiden hebben gevoerd nadat Johnson woensdag Juncker een brief en teksten had gestuurd. Juncker zei ingenomen te zijn met Johnsons „vastberaden stappen” om een akkoord te bereiken over het vertrek van de Britten uit de EU.

Toch ziet Juncker ook problemen, met name over de backstop, de door de EU geëiste garantieregeling dat er na de brexit geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland komt. Johnson wil die hele regeling geschrapt zien.

In een verklaring zegt de commissie dat de EU een deal met Londen wil. „We staan 24/7 klaar om dit te laten gebeuren, zoals al drie jaar”. De komende dagen komen de brexitonderhandelingsteams in Brussel bijeen.