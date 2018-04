Juncker feliciteert Orbán met verkiezingszege

Jean-Claude Juncker stuurt maandag een brief aan de Hongaarse premier Viktor Orbán om hem te feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. De voorzitter van de Europese Commissie zal hem dinsdag bellen om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken.

Orbán is zeer kritisch over de Europese Unie. Zijn rechts-nationalistische regime weigert ondanks Europese afspraken asielzoekers op te nemen. Ook op andere terreinen ligt de Hongaarse regering onder vuur vanuit Brussel. Juncker vindt dat de verdediging van Europese waarden een plicht is van alle lidstaten, zonder uitzondering, aldus zijn woordvoerder.

Ook Manfred Weber, de voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), feliciteerde Orbán. Diens partij Fidesz maakt deel uit van deze grootste fractie in het Europees Parlement, waarin ook het CDA zit. „Ik zie ernaar uit met u te blijven samenwerken om oplossingen te vinden voor onze Europese uitdagingen”, aldus Weber. Juncker, ook een christendemocraat, liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.