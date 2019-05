Juncker erkent fouten rond brexit

De Europese Commissie had zich voorafgaand aan het Britse brexitreferendum in 2016 duidelijk uit moeten spreken tegen de „leugens” in de campagne van voorstanders van een vertrek uit de EU. Voorzitter Jean-Claude Juncker zei dinsdag dat het een grote fout was om destijds, op verzoek van de toenmalige Britse premier David Cameron, stil te blijven.

In een terugblik op zijn termijn van de afgelopen vijf jaar erkende de Luxemburger ook dat het een grote fout was om „veel te laat” te reageren op de zogenoemde Luxleaks. Daaruit kwam naar voren dat Luxemburg met driehonderd multinationals geheime belastingontwijkingsafspraken maakte.

Juncker zei in de perszaal van de commissie dat hij en zijn team wel altijd de belangrijkste zaken hebben aangepakt. „Naar mijn mening hebben we op sommige gebieden de verwachtingen overtroffen, terwijl we op andere gebieden wellicht tekort zijn geschoten.”

„De unie van vandaag is sterker dan die van gisteren”, sprak Juncker. „Dat is geen toeval.” Hij wees op de bijna 400 miljard aan investeringen die de commissie heeft gemobiliseerd, de 12,6 miljoen banen die zijn gecreëerd en de dalende begrotingstekorten. Ook de strijd tegen plastic afval, het terugdringen van de migratie en het behoud van Griekenland in de eurozone rekent Juncker tot de successen.

Als minpunten noemde hij de nog altijd te hoge jeugdwerkloosheid en het „onderontwikkelde” sociale beleid van de EU. „We moeten ambitieuzer en doelgerichter zijn dan ooit tevoren.”

Juncker riep Europeanen op over ruim twee weken naar de stembus te gaan. Het is volgens hem belangrijk populisme en extremisme te bestrijden.