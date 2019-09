Juncker en Johnson hebben maandag brexitlunch

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson zien elkaar maandag in Luxemburg om tijdens een lunch te praten over de brexit. Het is voor het eerst dat de twee leiders elkaar ontmoeten sinds Johnson een kleine twee maanden geleden minister-president werd.

De twee hebben elkaar wel al telefonisch gesproken. De ontmoeting komt er op de wens van beide, zei Junckers woordvoerder, en zal plaatsvinden op een „neutrale locatie”. Er is gekozen voor Luxemburg omdat Juncker later op maandag in Straatsburg moet zijn voor een sessie van het Europees Parlement.

Juncker heeft vaker gezegd „constructief” te willen samenwerken met Johnson. Zijn woordvoerder wil niet speculeren over verwachtingen. Naderhand zal de Europese Commissie een verklaring over het gesprek publiceren.

De Britten willen de EU op 31 oktober verlaten. Johnson zegt dat er vooruitgang wordt geboekt bij zijn pogingen een (gewijzigde) deal te bereiken, maar EU-onderhandelaar Michel Barnier zei donderdag niet optimistisch te zijn.