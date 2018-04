Juncker: daders opsporen en berechten

De internationale gemeenschap moet de mensen achter de aanvallen met chemische wapens in Syrië opsporen en verantwoording laten afleggen. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, stelt dat in reactie op de raketaanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op chemische doelen in Syrië als vergelding voor de „verschrikkelijke” gifgasaanval in Douma. Hij gaf geen oordeel over de aanvallen.

„Het was niet de eerste keer dat het Syrische regime chemische wapens tegen burgers heeft ingezet, maar het moet de laatste keer zijn”, aldus de Luxemburger. Hij roept alle partijen in het achtste jaar van het conflict op tot een blijvende wapenstilstand. Die moet de weg bereiden voor een politieke oplossing bij de door de VN-geleide onderhandelingen in Genève en „voor eens en altijd” vrede brengen in het land.

„Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel in welke omstandigheden dan ook, en moet in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld”, aldus het dagelijks bestuur van de Europese Unie.