Jongste EU-lid Kroatië voor het eerst voorzitter

Voor het eerst wordt het laatste land dat tot de EU is toegetreden, de republiek Kroatië, gedurende zes maanden EU-voorzitter. De centrumrechtse regering van premier Andrej Plenković neemt per 1 januari het roterende voorzitterschap over van Finland. Het komende halfjaar beheert de benjamin van de EU, sinds 1 juli 2013 lid, de agenda en zit Kroatië de ministerraden in Brussel voor.

Kroatië krijgt een aantal zware onderwerpen op het bord, zoals de meerjarenbegroting voor 2021 tot en met 2027, het klimaat en migratie. Er komen wetsvoorstellen van de Europese Commissie om in het kader van de ‘Green Deal’ tot klimaatneutraliteit te komen in 2050 en er is nog de brexit. Als alles naar plan verloopt is het Verenigd Koninkrijk er vanaf 1 februari niet meer bij maar dat is niet het einde van het verhaal. Er moet voor het eind van het jaar een handelsverdrag met Londen zijn onderhandeld.

In mei organiseert Kroatië bovendien een Balkantop in Zagreb waar de EU-leiders zich beraden over hoe het verder moet met uitbreiding van de EU, nu vooral Frankrijk en Nederland de toetreding van Albanië en Montenegro blokkeren.

Na het voorzitterschap wil Plenković stappen zetten om uiterlijk in 2024 toe te treden tot de paspoortvrije Schengenzone en de euro in te voeren.