Jongetje dood na val door kapot balkonhek

Een 8-jarige jongen is in Luik omgekomen toen de ijzeren balustrade van een balkon het begaf en hij van twee hoog naar beneden viel. Hij was dinsdagavond op bezoek bij een even oud vriendje, dat eveneens viel en daarbij zwaargewond raakte, heeft het OM in Luik woensdag bekendgemaakt.

De kinderen waren op het balkon aan het spelen toen het hek het begaf. Dat gebeurde volgens Het Nieuwsblad voor de ogen van een beveiliger die bij het gebouw in de Luikse deelgemeente Bressoux liep. Een van de jongens was volgens hem niet meer bij bewustzijn, de ander ligt volgens de politie in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het OM heeft een expert aangesteld om het ongeval te onderzoeken en mogelijk te bepalen wie verantwoordelijk is. De woning werd gehuurd door de moeder van de ene jongen en zijn oudere zus. De eigenaar van het gebouw heeft verklaard dat hij het enkele jaren geleden heeft gekocht en van binnen gerenoveerd, maar aan de balkons niets heeft veranderd.