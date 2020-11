Jongerenclub van SP wil einde aan ruzie met landelijk bestuur

De jongerentak van de SP wil een einde maken aan het conflict dat het heeft met het landelijk bestuur. Dat schrijft het onlangs gekozen bestuur van ROOD in een verklaring. De club krijgt geen geld meer van de moederpartij, nadat het geroyeerde lid Olaf Kemerink er met driekwart van de stemmen werd gekozen tot voorzitter.

Kemerink werd samen met vijf anderen uit de SP gezet, omdat ze volgens de partij een stel „geradicaliseerde zolderkamercommunisten” zijn, gewelddadige opvattingen hebben en lid zijn van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De geroyeerde leden zien die zelf als stromingen binnen de SP, maar het partijbestuur vindt dat het twee op zichzelf staande partijen zijn. De SP accepteert geen dubbel lidmaatschap. Wel moeten ROOD-leden ook lid van de SP zijn.

Het nieuwe bestuur van ROOD vraagt om „begrip voor en erkenning van de standpunten van jonge SP’ers, ook als die soms afwijken van wat het partijbestuur vindt” en pleit voor de-escalatie van het conflict. Uitingen in de media die de jongeren afschilderen als „gevaarlijke gekken” dragen daar volgens de ROOD-bestuursleden niet aan bij. Ze willen om tafel met het partijbestuur om een „werkbare oplossing waar alle betrokken mee kunnen leven” te bereiken. „Wij zijn ROOD, jong in de SP en willen dat graag blijven”, sluiten ze de brief af.

Eerder zei SP-voorzitter Jannie Visscher dat de „ontstane situatie in strijd is met de regels” en dat het partijbestuur daar geen verantwoordelijkheid voor kan nemen. Wel zei de partij open te blijven staan voor een gesprek met ROOD. „Daar hebben wij de afgelopen periode weinig van gemerkt”, stelt het ROOD-bestuur.