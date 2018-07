Jongeren willen luchtvaart zwaarder belasten

Politieke jongerenorganisaties vinden dat de overheid de luchtvaart zwaarder moet belasten vanwege de negatieve gevolgen voor het milieu.

Dat staat in een manifest dat de politieke jongerenorganisaties CDJA (CDA), DWARS (GroenLinks), Jonge Democraten (D66), PerspectieF (ChristenUnie) en SGP-jongeren vrijdag overhandigden aan oud-minister en oud-D66-voorman Terlouw.

De jongeren vinden dat de overheid koolstofdioxide-uitstoot van elke vlucht moet belasten. Daarnaast willen de jongerenorganisaties dat er BTW geheven wordt op vliegtickets en dat er meer snelle internationale treinverbindingen komen.

„Het is niet uit te leggen dat reizen met het vliegtuig goedkoper is dan het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, terwijl vliegen belastender is voor het milieu. Dat vind ik geen goede invulling van ons rentmeesterschap”, zei Erik Jan Vinke, vicevoorzitter van SGP-jongeren.

Het zogenoemde vliegpact is een uitwerking een ander manifest dat politieke jongerenorganisaties vorig jaar samen met Terlouw opstelden.