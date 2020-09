Jongeren vragen met campagne actie voor Oeigoeren

Onder het motto #NietWegkijken voeren negen politieke jongerenorganisaties (pjo’s) vanaf deze donderdag campagne om politiek en bedrijfsleven tot actie te laten komen om het lot van Oeigoeren te verbeteren.

„De verschrikkingen die de Chinese overheid de Oeigoerse moslimminderheid lijkt aan te doen, dringen steeds zichtbaar tot de rest van de wereld door”, valt te lezen in een manifest dat is ondertekend door PerspectieF (ChristenUnie), CDJA (CDA), Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66), DWARS (GroenLinks), SGP-jongeren (SGPJ), JOVD (VVD), PINK! (PvdD) en Oppositie (DENK). „Toch keek het Westen vaak weg, bang om haar economische belangen te schaden. Maar de verhalen over geboortecontrole, dwangarbeid, indoctrinatie en andere gruwelijke vormen van (culturele) genocide blijven zich opstapelen.”

„Hoeveel meer verhalen moeten wij horen voordat de economische belangen niet langer zwaarder wegen dan onze solidariteit met deze medemensen in nood?”, vragen de jongeren. De pjo’s willen actie van politiek en bedrijfsleven, en roepen onder meer hun moederpartijen ertoe op om hun verantwoordelijkheid te nemen, „en hun invloed aan te wenden om samen een ommekeer te brengen in deze situatie.”

Zo moet de regering onderzoeken of er „voldoende aanleiding” is om China vanwege de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren aan te klagen bij het Internationaal Gerechtshof. De Tweede Kamer moet erop toezien dat „de afweging tussen economische belangen en mensenrechten onderwerp blijft van het parlementaire debat”, om zo Nederlandse betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te voorkomen. Ook moet de Kamer persoonsgerichte sancties opleggen aan betrokkenen bij de schendingen.

Verder moet het Europees Parlement ertoe oproepen dat de investeringsovereenkomst tussen de EU en China wordt opgeschort zolang de mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren doorgaan.

Nederlandse bedrijven zouden moeten onderzoeken of zij profiteren van „Oeigoerse slavenarbeid”, en daar in dat geval een einde aan maken.

Naast het manifest is vanaf deze donderdagmiddag een petitie te ondertekenen.