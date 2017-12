Jongeren PvdA willen af van Kamerlid Moorlag

De jongerenbeweging binnen de PvdA vindt dat Tweede Kamerlid William Moorlag moet opstappen. Moorlag heeft in zijn vorige functie als directeur van een sociale werkplaats met een schijnconstructie werknemers ingehuurd.

„Ook als William Moorlag met de beste bedoelingen foute beslissingen heeft genomen, zou het hem sieren als hij zijn Kamerzetel opgeeft”, aldus de Jonge Socialisten. Ze probeert steun te krijgen voor een ledenraad van de partij waar de kwestie aan de orde moet komen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher en de fractie in de Tweede Kamer besloten deze week dat Moorlag kan aanblijven omdat hij geen foute bedoelingen had. Hij deed volgens Asscher niet aan zelfverrijking, maar probeerde zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

De sociale werkplaats Alescon in Assen richtte een eigen uitzendbureau op en bracht daar zijn werknemers onder. Zo hoefden de mensen niet in vaste dienst te worden genomen en kwam Alescon onder cao-afspraken uit. Een rechter oordeelde woensdag dat deze constructie niet in de haak was.