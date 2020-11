JFVD en SP royeren leden

JFVD, de jongerenorganisatie van FVD, heeft leden geroyeerd. De SP deed hetzelfde.

JFVD royeerde een aantal klokkenluiders die eerder dit jaar waarschuwden voor rechts-extremistische ideeën onder partijleden, aldus de Volkskrant.

Het zou om minstens drie leden gaan. Het JFVD-bestuur stelt in hun royementsbrieven, waarover de krant beschikt, dat zij hebben geprobeerd de partij „binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur.” JFVD veroordeelt ook dat de leden al in een vroeg stadium geschermd zouden hebben met het lekken van extreme appberichten naar de pers. HP/De Tijd berichtte in april over zulke appberichten.

Forum schrijft in een reactie aan de krant dat de leden niet zijn geroyeerd omdat zij misstanden meldden, maar „omdat zij doelbewust schade hebben toegebracht aan JFVD.” Slechts een klein deel van een grotere groep kritische leden is geroyeerd, benadrukt FVD.

De SP heeft zes leden uit de partij gezet omdat zij volgens de partijtop de partij wilden overnemen en plannen hadden voor een gewapende burgeroorlog. Dat meldde Nieuwsuur maandagavond. Volgens SP-secretaris Hoekstra gaat het om „geradicaliseerde zolderkamercommunisten.” De betrokkenen zelf spreken van een „heksenjacht” om kritische geluiden in de kiem te smoren.