Jeugdzorginstelling Juzt kan voorlopig verder

Jeugdzorginstelling Juzt in West-Brabant blijft in afgeslankte vorm voorlopig bestaan. Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. De gemeenten in de regio springen bij met een lening. Ook het departement legt geld op tafel. Deels nemen andere zorgaanbieders de taken over. „Dat betekent dat de kinderen en de vrouwen in de opvang de zorg blijven ontvangen die zij nodig hebben,” aldus De Jonge.

Eerder dreigde het faillissement van de jeugdzorginstelling, waar zo’n zeshonderd mensen werken. Uit een onderzoek van de FNV deze week bleek dat een kwart van deze instellingen het financieel moeilijk heeft.