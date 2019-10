Jeugdzorg vraagt kabinet IS-kinderen te halen

Jeugdzorg heeft het kabinet gevraagd om twee IS-kinderen terug te halen uit Syrië. Dat hebben Haagse bronnen bevestigd na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het gaat om een baby en een peuter met een Nederlandse vader, een IS-strijder uit Zuid-Holland. Waar de man nu is, is onbekend. De rechtbank Den Haag heeft begin september besloten om beide kinderen onder voorlopige voogdij van de Stichting Jeugdbescherming west te plaatsen, meldt RTL Nieuws.

Het kabinetsbeleid is dat Nederland geen mensen ophaalt uit Syrië, maar er zijn uitzonderingen op dat beleid. In juni werden twee jonge Nederlandse weeskinderen van een overleden Syriëganger uit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië gehaald en naar Nederland gebracht.

Een maand later werd na bemiddeling door het Nederlandse Rode Kruis een 11-jarig Nederlands meisje vanuit Syrië naar Nederland gebracht. Ze heeft een Nederlandse vader en een moeder met een dubbele nationaliteit. Het meisje was in 2016 met haar moeder naar Syrië vertrokken.