Jetten: regeerakkoord over Europa achterhaald

D66-fractieleider Rob Jetten vindt dat het regeerakkoord aangepast zou moeten worden. Dat is nodig om de coronacrisis te bestrijden, aldus Jetten in een vraaggesprek met NRC Handelsblad van zaterdag.

Het regeerakkoord is „achterhaald op sommige punten”, zegt hij in de krant. „Het Europese herstelplan voor na corona is een tijdelijke, maar heel forse investering die we móéten doen.” Rijke landen moeten dan de armere landen gaan helpen.

Het regeerakkoord kan volgens de D66-leider worden aangepast omdat de wereld door de coronacrisis is veranderd. Om de crisis in Nederland te bestrijden worden ook de regels van het regeerakkoord overboord gezet. Dus waarom niet als het om Europa gaat, is zijn redenering.

Nederland kreeg onlangs veel kritiek in Europa. Het kabinet zou zich te star opstellen waar het gaat om financiële steun aan hard getroffen landen zoals Italië en Spanje. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) erkende later dat hij zich in deze discussie te weinig empathisch had opgesteld.

Jetten zegt zich te storen aan de „jolige grapjes” van premier Mark Rutte als het om Europa gaat. Volgens hem gaat die toon „op een gegeven moment diplomatie en belangen in de weg zitten”. De andere landen zullen Nederland volgens hem daardoor minder gunnen.

„We hebben pittige discussies gehad de afgelopen tijd. Ook over Hoekstra. Wouter Koolmees (de D66-minister van Sociale Zaken) wordt niet vaak boos, maar er is toch een behoorlijke aanvaring in de ministerraad geweest, waarbij Wouter naar verluidt zelfs z’n jasje heeft uitgedaan”, aldus Jetten.

Het kabinet stelt zich in Brussel ook hard op als het gaat om de meerjarenbegroting van de EU. Jetten vindt dat de EU belasting moet heffen bijvoorbeeld op techbedrijven zoals Facebook.

„Als je van mening bent dat de nationale afdracht niet te veel mag stijgen en dat dit een heilig doel is dat nooit mag wijzigen, dan zul je ergens anders moeten meebewegen. En dan is dit een redelijk voor de hand liggende optie”, aldus Jetten.