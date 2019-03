Jetten: Haal meer EU-werknemers hierheen

D66-fractieleider Rob Jetten wil dat Nederland veel meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Oost-Europa naar hier gaat halen om hier te komen werken. Dat zegt hij donderdag in een interview met het AD. Hij verwijst naar „alarmerende cijfers” van het CBS. Die wijzen uit dat de komende jaren zo’n 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn om banen in Nederland vervuld te krijgen.

Jetten: „Politieke partijen die de behoefte aan buitenlandse werknemers ontkennen, sluiten de ogen voor de realiteit. Zelfs als we alle Nederlanders die nu thuis zitten aan een baan helpen, hebben we nog mensen nodig. We krijgen de vacatures de komende jaren niet met alleen Nederlanders vervuld.”

De D66-leider vindt dat coalitiepartners VVD en CDA de komst van meer arbeidsmigranten moeten verdedigen en niet achter partijen als PVV en Forum voor Democratie moeten aanhollen. „De VVD staat voor de vrije markt en het CDA wil boeren niet in de steek laten. Dus we moeten dit verhaal met elkaar vertellen. Geen makkelijk verhaal, maar wel het eerlijke verhaal.”

Volgens cijfers van het CBS zijn er vooral personeelstekorten bij laagbetaald productiewerk dat Nederlanders niet willen doen. Daarnaast zijn er de komende jaren tot wel 100.000 mensen nodig in de gezondheidszorg. Ook in de bouw en de agrarische sector dreigen grote tekorten.