Jetten: geen inlegvel bij VN-migratieverdrag

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil niet dat er een ‘inlegvel’ met uitleg komt bij het VN-migratieverdrag dat in de Marokkaanse stad Marrakesh moet worden getekend. Het is van belang dat er duidelijke afspraken komen over hoe landen moeten omgaan met migratie, vindt hij. Jetten wijst er ook op dat het verdrag juridisch niet-bindend is. Een inlegvel waarin dit nog eens wordt benadrukt, is volgens hem overbodig.

Jetten staat daarmee tegenover oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Die zegt in de tv-rubriek EenVandaag dat Nederland het verdrag van Marrakesh niet moet ondertekenen. Hij wijst erop dat diverse andere landen dat ook niet doen, waaronder de VS en Oostenrijk. Bolkestein is bang dat slimme advocaten het verdrag toch zullen weten te gebruiken.

Het kabinet liet eerder weten geen problemen te zien in het verdrag, maar laat het nu toch door juristen bestuderen. Volgens een bron in het regeringskamp zou vooral de VVD zich zorgen maken. Partijen als PVV en FVD zijn fel tegen het verdrag.