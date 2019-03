Jetten: FVD heeft zichzelf uitgesloten

Volgens D66-voorman Rob Jetten heeft Forum voor Democratie met zijn eisen zichzelf al uitgesloten van samenwerking met het kabinet in de Eerste Kamer. Dat zei hij donderdag tijdens een bijeenkomst van zijn fractie in de Tweede Kamer.

„Er is natuurlijk wel een partij die tegen het klimaatbeleid is, die grenzen wil sluiten, die wil dat bewindspersonen aftreden en Nederland uit de Europese Unie gaat. Dus die partij heeft zichzelf al uitgesloten van samenwerking met de coalitie. Maar we gaan kijken of dat ze dat enorme zetelaantal ook gaan omzetten in verantwoordelijkheid.”

De Eerste Kamer is versplinterd, aldus Jetten. Zijn partij behaalde naar het zich laat aanzien zes zetels, een verlies van vier. De coalitie gaat in de senaat samenwerking zoeken van links tot rechts, zei hij.