Jesse Klaver enige kandidaat-lijsttrekker GroenLinks

Jesse Klaver is op weg zonder tegenstand opnieuw te worden gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. De enige tegenkandidaat heeft zich teruggetrokken, bevestigt een woordvoerder van de partij na een bericht van het AD.

De uitdager van de huidige fractievoorzitter, Jantine Röttgering, is sinds 2017 lid van GroenLinks en nog niet politiek actief. Op haar eigen website erkende zij al eerder dat de kans op het lijsttrekkerschap klein was. Zij wilde met haar kandidatuur wel een debat aanzwengelen over een radicalere koers voor de partij op klimaatgebied.

De Klimaatwet, die er kwam mede op initiatief van GroenLinks, geeft Nederland tot 2050 de tijd om klimaatneutraal te worden. Wat Röttgering betreft moet dat doel al in 2030 worden bereikt. Zij krijgt binnen de partij de ruimte om daar met een nieuwe werkgroep plannen voor te maken.