Jaar cel voor man die auto als wapen inzette

Een 35-jarige Nederlander heeft in België een jaar onvoorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij zijn Porsche volgens de rechtbank in Tongeren als wapen heeft ingezet tijdens een arrestatiepoging. Twee agenten die daarbij gewond raakten krijgen een schadevergoeding.

De man, volgens Belgische media een hovenier, werd in mei door vier agenten met een arrestatiebevel opgewacht bij een bedrijf in Bilzen, waar hij een gehuurde machine kwam terugbrengen. F. werd gezocht omdat hij na een eerdere veroordeling de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling had geschonden en zijn tijd nog moest uitdienen.

Toen de man de agenten zag probeerde hij in zijn auto te vluchten. Twee agenten trachtten hem tegen te houden, waarbij een van hen werd meegesleurd. De rechter oordeelde dat het om „gewapende weerspannigheid” ging.