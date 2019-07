Italië voorkomt straf met aanpassen begroting

De strafprocedure die Italië boven het hoofd hing vanwege het overtreden van de begrotingsregels is van de baan. „De Italiaanse regering heeft reële maatregelen getroffen om de begroting voor dit jaar aan te passen waardoor een buitensporigtekortprocedure niet langer noodzakelijk is”, aldus EU-commissaris Pierre Moscovici (financiële zaken).

Hij gaat de ontwikkelingen maandag aan EU-ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) toelichten en „vertrouwt erop” dat zij zijn standpunt zullen delen, zei Moscovici. Hij zei dat het nooit de bedoeling van de regels is om een land te straffen, maar om te zorgen dat een land zichzelf corrigeert. „Ik ben blij te kunnen vaststellen dat dit via dialoog met ons gebeurt.”

Minister Wopke Hoekstra (Financiën), die de Europese Commissie eerder een „wankelmoedig optreden” verweet ten aanzien van Italië, laat weten eerst de stukken te willen bestuderen. „Ik wil de feiten kunnen zien om te kunnen beoordelen of wat de commissie heeft gedaan, verstandig en voldoende stevig is”, aldus de bewindsman.

Italië buigt dit jaar tussentijds onder meer 7,6 miljard euro om, waardoor het begrotingstekort terug gaat naar 2,04 procent, een eis van de commissie. Ook heeft de regering volgens Moscovici maandag per brief toegezegd volgend jaar „aanzienlijke structurele hervormingen te zullen doorvoeren om te zorgen voor groei zodat het begrotingstekort en de staatsschuld omlaag kunnen”. De staatsschuld dreigt volgend jaar naar 135 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te gaan, terwijl die niet hoger dan 60 procent hoort te zijn. In oktober moeten de eurolanden hun ontwerpbegroting voor 2020 inleveren.