Italië mag aardbevingsgebied steunen

De Europese Commissie keurt een Italiaans investeringsprogramma goed van 44 miljoen euro in de door aardbevingen getroffen regio’s. De staat geeft de komende twee jaar belastingvoordelen aan bedrijven die in het gebied in Centraal-Italië geld pompen om de economie er weer op gang te krijgen.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) valt het programma binnen de EU-regels voor staatssteun. „De mensen en de economie zijn daar nog steeds aan het herstellen van de dramatische gevolgen van de aardbevingen. De maatregelen van de Italiaanse autoriteiten zijn goed afgestemd op de getroffen bedrijven en burgers. Alleen compensatie voldoet niet.”

Het gebied kreeg in 2016 en 2017 met vier aardbevingen te maken waardoor zeker 330 inwoners omkwamen en enkele duizenden mensen dakloos raakten. Nog steeds ondervinden 600.000 mensen in 140 gemeenten in Lazio, Marche, Umbrië en de Abruzzen er de economische gevolgen van. Italië schat de totale schade op meer dan 20 miljard euro en krijgt via het Europese Solidariteitsfonds financiële steun.