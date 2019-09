Italië faalde bij aanpak olijfboombacterie

Italië heeft gefaald in de bestrijding van de voor olijfbomen funeste Xylella-bacterie. Het Europees Hof van Justitie geeft met dat oordeel de Europese Commissie gelijk. Die had Rome vorig jaar voor het hof gesleept omdat het land zijn verplichting niet nakwam om de verspreiding van de bacterie tegen te gaan.

Het dagelijks EU-bestuur kwam tot die stap omdat de door insecten verspreide bacterie al erg veel schade had aangericht in de Zuid-Italiaanse regio Apulië. Daar houdt de bacterie al huis sinds 2013, met enorme sterfte van olijfbomen tot gevolg.

In 2016 was al duidelijk dat de bacterie niet meer kon worden uitgeroeid in Apulië, waarop de Europese Commissie maatregelen voorschreef om verdere verspreiding te voorkomen. Er werd een zone van 20 kilometer aangewezen waarin alle alle geïnfecteerde bomen onmiddellijk moesten worden gekapt. Het hof in Luxemburg stelt vast dat dat niet of pas maanden later is gebeurd. Italië heeft in vervolgonderzoeken bovendien onvoldoende de aanwezigheid van Xylella in de gaten gehouden.

In Italië kwamen vorig jaar 57 procent minder olijven van de bomen dan in 2017. De olijfproductie de laagste in 25 jaar. In Apulië werd maar een derde van de normale productie gehaald. Bijna een miljoen bomen zijn getroffen.