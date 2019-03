Israël campagneonderwerp bij Statenverkiezingen

De islamitische partij NIDA, die meedoet aan de verkiezingen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, wil buitenlandbeleid in het provinciale takenpakket opnemen.

Oscar Bergamin, kandidaat voor de partij in Zuid-Holland, voert campagne onder de slogan ”Zuid-Holland voor Palestina!” Op zijn Facebookpagina schrijft Bergamin in het Arabisch dat hij het intrekken van investeringen en het opleggen van sancties aan de „zionistische entiteit” op de agenda van de Provinciale Staten wil zetten.

De oproep is ook Amin Abou Rashed, betrokken bij terreurbeweging Hamas, niet ontgaan. Op Facebook roept hij op om Bergamin op 20 maart te steunen. Vlak daarvoor prees hij ook GroenLinks vanwege een onlangs aangenomen motie. Daarin wordt het boycotten van Israël, nagestreefd door de BDS-beweging, bestempelt als een „geoorloofd” en „geweldloos” middel in de „Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid.”

Rashed is volgens verschillende onderzoekers en inlichtingendiensten actief als fondsenwerver voor Hamas in Europa, stelt het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Ook circuleren er foto’s van de in Nederland woonachtige Palestijnse activist waarop hij poseert met Hamas-leider Ismail Haniyeh, van wie hij een prijs zou hebben ontvangen.