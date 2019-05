Isoleercel na schreeuwen bij dodenherdenking

De gedetineerden die zaterdag de dodenherdenking in Vught verstoorden door te schreeuwen, zijn voor maximaal veertien dagen overgeplaatst naar isoleercellen. Dat liet het ministerie van Veiligheid en Justitie zondag weten. Het gaat om zo’n tien gedetineerden.

Tijdens de herdenking was geschreeuw te horen, vanuit de Penitentiaire Inrichting Vucht. Volgens diverse media werd er ‘Allahu Akbar’ geroepen, maar een woordvoerder kon dat niet bevestigen. „Dat onderzoeken we nog.”

CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die zelf bij de herdenking was, heeft Kamervragen gesteld over het incident. Volgens haar heeft het geschreeuw mensen die bij de herdenking aanwezig waren, „diep geraakt”. Eerder zei ze tegen het Brabants Dagblad dat gevangenen „schreeuwden vanuit hun cel door de roosters met als enige doel de herdenking te verzieken. Te triest voor woorden.”

„Op 4 mei staan we in Nederland stil bij alle slachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen is respectloos en onacceptabel”, aldus minister Sander Dekker.