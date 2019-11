IS-vrouwen uit Turkije in België aangekomen

De eerste twee IS-vrouwen die Turkije vrijdagmiddag naar België heeft teruggestuurd, zijn na aankomst direct door de politie opgepakt en overgebracht naar de gevangenis. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het gaat om twee zussen uit Antwerpen, Fatima (24) en Rahma B. (31).

De „twee buitenlandse terroristische strijders”, aldus het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken, werden eerder op de dag uitgewezen naar het land van herkomst. Ze kwamen volgens het OM met een regulier vliegtuig, vergezeld van politieagenten, op de luchthaven van Brussel aan. De vrouwen werden in 2015 in België bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 jaar voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Ze moeten die straf nu uitzitten.

Fatima B. ontsnapte volgens De Morgen in oktober uit het Koerdische gevangenenkamp van Ain Issa. Ze wist Turkije te bereiken en werd daar begin deze maand gearresteerd. De oudste zus was volgens de krant onlangs ontsnapt uit het gevangenenkamp van Al-Hol en bevond zich ook in Turkije.