„IS trainde Nederlandse voor aanslag Europa”

Islamitische Staat (IS) heeft een Nederlandse en twee Belgische vrouwen in Syrië opgeleid om in Europa een aanslag te plegen. Dat schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws dat zegt exclusief inzage te hebben gekregen in de verhoren van een Antwerpse IS’er die in augustus door Syrische Koerden werd opgepakt.

De man zegt in het verhoor dat het drietal is getraind in explosieven en dat ze die in Europa moeten gebruiken. De vrouwen werden ook voorbereid om via Turkije naar Europa te reizen.

De Antwerpse Syriëganger werd volgens de krant dagenlang ondervraagd door Amerikaanse militairen en vertelde honderduit over wat zijn landgenoten allemaal deden in dienst van IS. Over plannen voor nieuwe terreur in het Westen bleef hij echter tot in oktober zwijgen. Uit de verhoren werd niet duidelijk wanneer de vrouwen zijn getraind en of ze daadwerkelijk zijn vertrokken.