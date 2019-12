Iran wijst missie in Perzische Golf niet af

Iran reageert „niet afwijzend” op de Europese missie in het Perzische Golfgebied. Een Nederlands fregat gaat daaraan een half jaar meedoen. In Teheran is „gematigd gereageerd” op het voornemen, zei Hester Somsen van het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens een briefing aan Tweede Kamerleden.

De dreiging tegen het schip is „laag”, verklaarde de baas van militaire inlichtingendienst MIVD. Sinds zes olietankers in mei en juni zijn aangevallen, zijn er geen nieuwe incidenten geweest. „Preventie en de-escalatie” staan voorop bij de missie, aldus Somsen die directeur Veiligheidsbeleid op het ministerie is.

Het marineschip Zr. Ms. De Ruyter vertrekt op 28 januari naar het gebied en keert op 28 juni weer terug in de thuishaven Den Helder. Nederlandse koopvaardijschepen zullen niet worden geëscorteerd. Daar valt buiten de missie, liet luitenant-admiraal Rob Bauer, de Commandant der Strijdkrachten (CDS) weten.