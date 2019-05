Irak effent weg voor Nederlandse uitreizigster

Irak maakt de weg vrij voor Nederlandse vrouwen die zich hebben aangesloten bij bijvoorbeeld IS om naar het Nederlandse consulaat in Noord-Irak te gaan. De kans om in een Iraakse cel of zelfs op het schavot te belanden, weerhield veel uitreizigsters er nu nog van om via het consulaat naar Nederland terug te keren.

De Iraakse autoriteiten hebben Nederland verzekerd de Nederlanders niet op te pakken en te berechten, schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Daardoor kunnen ze nu ongemoeid vanuit de kampen waar ze nu nog vaak verblijven, naar het consulaat in de Koerdische stad Erbil reizen.

De rechter in Nederland heeft het kabinet opgedragen er alles aan te doen om de vrouwen en hun kinderen terug te halen naar ons land. Het kabinet houdt vol dat het de vrouwen pas kan helpen zodra die aankloppen bij het consulaat. Aan dat laatste is niets veranderd, benadrukt Grapperhaus. Nederland haalt de uitreizigsters niet actief op.