Inwijdingsrituelen blijven bij Defensie mogelijk „omdat ze belangrijk zijn voor de saamhorigheid”. Dat zei staatssecretaris Barbara Visser donderdag in de Tweede Kamer. SP en PvdA willen een verbod op deze gebruiken na misdragingen op de kazerne in Schaarsbergen.

„Inwijdingsrituelen mogen geen enkel excuus zijn voor pestgedrag of normoverschrijdend gedrag”, aldus Visser. Deze rituelen zijn gebonden aan strenge regels opgesteld door de Commandant der Strijdkrachten, de hoogste militair.

Alle inwijdingsrituelen binnen Defensie voldoen aan deze eisen. Het gaat om honderden. De staatssecretaris gaat nog wel kijken of ze allemaal functioneel zijn. Het ministerie ziet een verschil tussen inwijdingsrituelen en ontgroeningen. Dat laatste is wel verboden.

SP en PvdA vrezen dat excessen doorgaan zonder een verbod. „Eigen personeel mag niet onveilig zijn”, zei Sadet Karabulut (SP).

In Schaarsbergen verklaarden drie militairen tijdens de ontgroening te zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. „Schaarsbergen had niets te maken met inwijdingsrituelen. Dat was structureel pesten en erger”, aldus Visser. Ze neemt een reeks maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.

Defensie heeft bij het intern onderzoek naar deze misstanden steken laten vallen, meldde de commissie-Giebels woensdag. De commissie onderzoekt de sociale veiligheid in het leger. Ze meldde in een tussenrapport dat militairen moeite hebben met melden van misstanden.

Visser is „geschrokken” van deze grote terughoudendheid om zaken te melden. Ze wil de positie van melders versterken. Het mag niet je carrière schaden als je iets meldt, verklaarde Visser. Over een onafhankelijk meldpunt voor wangedrag beslist ze na het eindrapport van Giebels, dat in juli komt.