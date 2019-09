Invloed van 15 jaar onafhankelijke Wilders op tal van punten merkbaar

Kopvoddentaks, haatpaleizen en nepparlement. Hoewel Geert Wilders met zijn PVV nooit dichter bij de macht kwam dan meeregeren door gedoogsteun, hebben de politicus en zijn partij hun sporen nagelaten in de vaderlandse politiek, vinden wetenschappers.

Opdraven kwam hij woensdag niet, de leider van de grootste oppositiepartij. Zodoende kon hij bij de presentatie ook niet het eerste exemplaar van het boek ”Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek” in ontvangst nemen.

De PVV heeft de programmatische opstelling van andere partijen beïnvloed, Wilders heeft zijn stempel gedrukt op de parlementaire en politieke cultuur –neem zijn taalgebruik en inzet van vertrouwensmoties–, en weet met een eigen strategie de media kundig te bespelen. En Nederland is verrijkt met een partij zonder leden, somde hoogleraar Gerrit Voerman op.

Voerman voerde samen met universitair docent politicologie Koen Vossen de redactie over het jongste boek over de PVV-voorman.

Nee, de datum van 11 september was niet bewust gekozen, verzekerde Vossen. Om vervolgens direct toe te geven dat er wel degelijk lijnen te trekken zijn tussen de datum van de terroristische aanvallen in Amerika, achttien jaar geleden, en het boek over Wilders.

Oorlogszuchtig

De aanslagen waren een belangrijke katalysator voor de opkomst van een nieuwe politieke stroming waarvan Geert Wilders de belangrijkste vertegenwoordiger is geworden, aldus Vossen. „Een stroming met als hoeksteen een grimmige, soms oorlogszuchtige retoriek tegen de islam en tegen de elite.”

Deze maand is het vijftien jaar geleden dat VVD-Tweede Kamerlid Geert Wilders zijn fractie de rug toekeerde. Zijn zetel gaf hij echter niet op – integendeel. Na verloop van tijd richtte Wilders de Partij voor de Vrijheid op. Daarmee stormde hij na de verkiezingen van 2006 het parlement in met negen zetels. „Behoorlijk imposant” – alleen de LPF wist met meer zetels in het parlement te starten, memoreerde Voerman.

Kwetsbaar

Doordat de PVV geen ledenpartij is, is ze „ontzettend kwetsbaar”, stelde Vossen. De eigenzinnige partijorganisatie van Wilders heeft zich misschien wel tegen hem gekeerd. Zo spraken Thierry Baudet en Theo Hiddema beiden hun sympathie voor de PVV uit, aldus de universitair docent. „Hadden zij niet gewoon lid kunnen worden?” Vossen: „In die zin heeft Wilders zijn eigen tegenstand gecreëerd.”