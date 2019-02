Invallen bij Europese kweekzalmbedrijven

Bij kweekzalmbedrijven in verscheidene EU-landen is de Europese Commissie dinsdag binnengevallen voor onaangekondigde inspecties. Brussel heeft aanwijzingen dat de betreffende bedrijven de mededingingsregels hebben overtreden. Mogelijk is sprake van kartelvorming, laat de mededingingswaakhond weten.

De inspecteurs werden vergezeld door collega’s van de nationale toezichthouders. In welke bedrijven en landen er invallen zijn geweest is niet bekendgemaakt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kon ook niet zeggen of er Nederlandse bedrijven worden onderzocht.

Onaangekondigde inspecties zijn een eerste stap bij vermoedens van oneerlijke concurrentiepraktijken. Ze betekenen niet automatisch dat de ondernemingen ook schuldig zijn aan schending van het Europees recht. Aan het onderzoek is geen deadline verbonden.