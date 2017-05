Invallen bij Belgische tabaksbedrijven

De Belgische Mededingingsautoriteit is maandag binnengevallen bij fabrikanten en groothandels van tabaksproducten. De bedrijven worden ervan verdacht verboden prijsafspraken te hebben gemaakt die de concurrentie verstoren, liet een woordvoerder weten.

De huiszoekingen zijn een eerste stap in het onderzoek, aldus de concurrentiewaakhond. Er zijn geen bedrijfsnamen bekendgemaakt. De betreffende ondernemingen kunnen zich later verweren tegen de verdenkingen. Hoelang het onderzoek gaat duren is nog onbekend.