Intolerantie in Pakistan neemt toe, volgens minister Zijlstra

Religie speelt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een steeds grotere rol in de Pakistaanse politiek, onder meer dankzij de opkomst van de politieke islam. Dat leidt tot toenemende intolerantie jegens minderheden in dat land.

Dat heeft minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) maandag geantwoord op Kamervragen van SGP, PVV en CU over een zelfmoordaanslag door IS-aanhangers op de Bethel Memorial Methodist kerk in Quetta op 17 december vorig jaar. Daarbij zijn negen mensen gedood.

Ondanks de toegenomen intolerantie „blijkt sinds 2015 een neerwaartse trend in het aantal aanslagen en slachtoffers”, schrijft Zijlstra. „Dit heeft mede te maken met een door de Pakistaanse overheid ontwikkeld nationaal actieplan tegen terrorisme.”

Pakistan is evenwel „niet in staat al haar burgers voldoende te beschermen tegen geweld en terroristische aanslagen.” Maar verbetering van die situatie is al onderdeel van genoemd actieplan.