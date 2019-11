Internationale experts praten over sjoemelpeuk

Internationale deskundigen komen maandag en dinsdag bij elkaar op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om „de laatste inzichten” te delen over zogenoemde sjoemelsigaretten. Dit gebeurt op initiatief van staatssecretaris Paul Blokhuis, die van de strijd tegen sjoemelsigaretten een speerpunt wil maken op een bijeenkomst over tabaksontmoediging in Den Haag.

De sjoemelsigaret wordt zo genoemd vanwege de gaatjes in het filter. Bij tests in een laboratorium komt er lucht door de gaatjes, die de rook verdunt. Maar rokers knijpen die gaatjes in de praktijk met hun vingers en mond dicht. Zij krijgen dus veel meer schadelijke stoffen binnen dan tests suggereren.

Blokhuis wil af van het „oneerlijke systeem om de schadelijkheid van sigaretten te meten, omdat we daarmee een schijnwerkelijkheid creëren”. Hoewel hij mensen vooral oproept te stoppen met roken (”een sigaret die niet schadelijk is, bestaat niet”), wil hij een realistische manier van meten.

De bijeenkomst van experts moet leiden tot een rapport dat op de top wordt besproken. De COP9-top voor tabaksontmoediging wordt in oktober 2020 in Den Haag gehouden.