Internationale belangstelling euro stijgt

De internationale belangstelling voor de euro neemt toe. Vooral in Azië wordt de Europese eenheidsmunt door de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten steeds vaker gebruikt.

Dat zei Klaus Regling, de topman van het Europese steunfonds ESM na afloop van de maandelijkse vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep). Zij bespraken er de rol van de euro in de wereldeconomie. „Nog geen twintig jaar nadat de euro in het leven werd geroepen, is het de op een na meest gebruikte valuta in de wereld”, aldus Eurogroepvoorzitter Mario Centeno.

Vorige maand pleitte Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voor versterking van de internationale rol van de euro. „Het is belachelijk dat Europese bedrijven goederen betalen in dollars en niet in euro’s. Het is raar dat de EU energierekeningen in dollars afrekent terwijl maar 2 procent van de energie uit de Verenigde Staten komt. Dat moet veranderen”, zei hij onder meer.