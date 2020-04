Internationaal secretariaat voor SGP

De SGP krijgt een internationaal secretaris in de persoon van hoofdbestuurslid Henk Massink. En de sessie van senator Schalk om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, lijkt geslaagd.

Massink zal in zijn hoedanigheid als internationaal secretaris ook optreden als voorzitter van de stichting SGP-Internationaal in oprichting. Dat deelde SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen vrijdag desgevraagd mee. Tot nu toe heeft de SGP –in tegenstelling tot veel andere politieke partijen– geen internationaal secretaris.

SGP-Internationaal is de opvolger van de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) die het afgelopen jaar in opspraak kwam vanwege onderling verstoorde verhoudingen en vermeende snoepreisjes. Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde begin januari dat er van misstanden geen sprake was. De nieuwe stichting richt zich in principe op de hele wereld, maar zal zich vanwege de subsidievoorwaarden primair richten op Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Behalve Massink zit ook hoofdbestuurslid Gerrit Averesch in het bestuur van SGP-Internationaal. Twee bestuursleden van de VOE, Gerard de Waal en Henk-Jan van Schothorst treden ook toe tot het nieuwe bestuur. De zittende bestuursleden Bazen en Kraaijeveld kunnen zich volgens Van Leeuwen niet vinden in de verbreding en hebben besloten te stoppen. Eerder waren VOE-voorzitter Van Voorden en secretaris Jongsma al gestopt, mede omdat hun zittingstermijnen waren afgelopen.

Volgens Massink is het de bedoeling dat het nieuwe bestuur een meer toezichthoudende taak heeft en zelf minder reist. Dat wordt de eerste verantwoordelijkheid voor een in te stellen werkgroep en de twee coördinatoren van de nieuwe stichting. Maaike van Oost, die ook onder het oude bestuur een benoeming voor een dag per week had, zet haar werkzaamheden voort. In plaats van coördinator Wilco Kodde onder het oude bestuur, is onder het nieuwe bestuur Elise Abbey-van Doorn per 1 juni benoemd voor 0,5 fte. Als de werkgroepleden, coördinatoren of bestuursleden reizen gaan maken, zullen ze daarbij vergezeld worden door diverse deskundigen uit de partij, aldus Massink.

Schalk gaat de SGP smeren

Verstoorde verhoudingen

In partijblad De Banier, dat donderdag verscheen, staat een verklaring van SGP-senator Peter Schalk dat de verstoorde verhoudingen binnen de partij zodanig zijn genormaliseerd dat samenwerking weer mogelijk is. Schalk, die in het dagelijks leven een adviesbureau heeft, sprak op verzoek van het hoofdbestuur met diverse geledingen in de partij die bij het conflict waren betrokken. Enerzijds waren dat personen uit de kring van de SGP-jongeren, het Wetenschappelijk Instituut en de Tweede Kamerfractie. Aan de andere kant stond het VOE-bestuur.

Schalk heeft met alle geledingen afzonderlijk gesproken en daarna een bijeenkomst belegd met alle betrokkenen. Daarin hebben de geledingen hun spijt betuigd voor de schade die de affaire heeft berokkend aan instituten en personen. Ook is de conclusie getrokken dat er een basis is voor samenwerking aan de internationale werkzaamheden van de SGP in de nieuwe setting.

Tijdens het afzonderlijke gesprek dat Schalk met de VOE voerde waren Van Voorden en Jongsma ook aanwezig. Bij het verzoeningsgesprek met afvaardigingen van alle betrokken geledingen waren ze niet; dat gesprek was volgens Schalk gericht op de toekomst. En Van Voorden en Jongsma toen waren al uit het VOE-bestuur. Schalk: „Ik heb me geconcentreerd op samenwerking tussen geledingen.”

SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen is blij dat de geledingen weer verder kunnen met elkaar. Of alle persoonlijke frustraties uit de wereld zijn, kan Van Leeuwen niet zeggen: „Het kan zijn dat er in de persoonlijk sfeer dingen zijn blijven liggen, maar die moeten in persoonlijke gesprekken tot een oplossing komen.”