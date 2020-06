Inspectie: zedenrechercheur moet slachtoffer niet afschrikken

Zedenrechercheurs moeten slachtoffers niet langer ontmoedigen om aangifte te doen. Dat doen ze nu vaak onopzettelijk wel, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Slachtoffers krijgen nu vaak uitvoerig te horen welke nare gevolgen een aangifte kan hebben. Die waarschuwing is goed bedoeld, maar kan mensen afschrikken, constateert de inspectie. Ze worden bovendien vrijwel altijd gewezen op de mogelijkheid er nog even over na te denken voor de aangifte wordt opgenomen. Ook dat zorgt ervoor dat ze het gevoel krijgen dat de politie hun afraadt om aangifte te doen of hen zelfs niet serieus neemt.

Zedenrechercheurs moeten meer aandacht schenken aan de verwachtingen en behoeften van slachtoffers, vindt de inspectie. Dat kan teleurstelling voorkomen. Ze moeten dan ook wel versterking krijgen, zodat ze meer tijd hebben om slachtoffers te begeleiden. Nu moeten slachtoffers die bedenktijd hebben genomen, bijvoorbeeld soms zelf weer aankloppen als ze de aangifte toch willen doorzetten. Ook dat kan als een drempel voelen.