Inspectie: vertrouwen van personeel ouderenzorg moet hersteld

Veel zorgmedewerkers die in de ouderen- en thuiszorg werken, hebben het idee dat ze minder aandacht krijgen dan ziekenhuispersoneel. Dat zei Ronnie van Diemen, de baas van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in de Tweede Kamer. Het vertrouwen van dit zorgpersoneel moet volgens Van Diemen worden teruggewonnen.

Volgens haar gaat de aandacht de afgelopen tijd vooral uit naar „de ic’s en de spectaculaire dingen die daar gebeuren” en minder naar personeel in de thuis- en ouderenzorg. „Ondertussen lever jij prachtige zorg thuis maar voel je je onzeker over of je besmet kan raken”, vult ze aan.

Eerder trok een branchevereniging al aan de bel omdat er te weinig mondkapjes voor de ouderenzorg beschikbaar waren. Zorgminister Hugo de Jonge zei eerder dat daar geen sprake van is. Dat viel verkeerd bij verpleegkundigen in bijvoorbeeld de ouderenzorg. De minister ontkent de problemen, reageerden ze. De Jonge gaf een dag later toe dat hij zich ongelukkig had uitgedrukt en daardoor een misverstand had laten ontstaan.

Van Diemen zegt dat er nu vooral geluisterd moet worden naar wat mensen nodig hebben. „Het is niet morgen allemaal geregeld, dus we moeten kijken wat lokaal nodig is en wat deze mensen nodig hebben.”