Inspectie stopt levering medicijn aan Belgen

Een Nederlandse apotheek is op de vingers getikt voor het verstrekken van zware medicijnen aan Belgen. De apotheek heeft bijvoorbeeld ADHD-middel Amfexa geleverd, melden Belgische media. Daarvoor gelden hetzelfde exportverbod en andere strenge regels als voor harddrugs.

De Belgische inspectie deed haar beklag bij haar Nederlandse evenknie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd klopte aan bij de apotheek, die daarop meteen is gestopt met de leveringen die niet in de haak waren, laat zij weten.

Het is apothekers niet verboden om geneesmiddelen te leveren aan patiƫnten in het buitenland. Voor de uitvoer van zware medicijnen is wel speciale toestemming nodig. En apothekers moeten altijd nagaan wie ze precies voor zich hebben en waar de patiƫnt mee gediend is. Of die bijvoorbeeld geen medicijnen gebruikt die slecht combineren met het gevraagde middel. Bij zulke zware middelen moeten apothekers bovendien op hun hoede zijn voor verslaving en niet te gemakkelijk steeds weer nieuwe voorraad verstrekken.

Belgische apotheken hadden afgelopen zomer een poos te weinig Amfexa op voorraad.