Inspectie onderzoekt uitzetting Bahreiner

Er komt een onderzoek naar de uitzetting van de Bahreinse asielzoeker die terug in zijn vaderland prompt voor de rest van zijn leven achter de tralies verdween. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat zich over de zaak buigen, belooft staatssecretaris Mark Harbers (Asiel).

Regeringspartijen ChristenUnie en D66 drongen, met steun van de linkse oppositie, op het onderzoek aan. Ze vragen zich ernstig af of het wel verantwoord was Ali Mohammed al-Showaikh terug te sturen. Die werd niet alleen onmiddellijk opgepakt, maar volgens Amnesty International en Vluchtelingenwerk ook gemarteld.

De 27-jarige Bahreiner was naar Nederland gevlucht uit angst dat hij zou moeten boeten voor de politieke activiteiten van zijn broer. Die had al eerder de wijk genomen naar Duitsland en daar asiel gekregen omdat hij zich verzette tegen het regime in de Golfstaat. Dat beschouwt hem als een terrorist.

De inspectie kijkt alleen of alles volgens de regels is verlopen, zegt Harbers. Niet of Al-Showaikh misschien toch recht had op asiel. En voor de wens van CU, D66 en bondgenoten om tot het uitsluitsel van de inspectie geen mensen naar Bahrein uit te zetten voelt de VVD-staatssecretaris niets.

Harbers houdt vol dat Nederland niet kon voorzien dat Al-Showaikh in Bahrein de cel wachtte. Vluchtelingenwerk en Amnesty International denken daar anders over. Zij beschuldigen Nederland er daarom van Al-Showaikhs mensenrechten te hebben geschonden.

Of immigratiedienst IND nu steken heeft laten vallen of niet, voor Al-Showaikh is het waarschijnlijk te laat. Harbers kan weinig meer voor hem doen, omdat hij geen Nederlander is. Hooguit kan Nederland Bahrein manen hem beter te behandelen.

Het lot van de Bahreiner zit een deel van de Kamer erg dwars. CU-Kamerlid Joël Voordewind herinnerde aan de Rus Aleksandr Dolmatov, die in 2013 zelfmoord pleegde toen hij dreigde te worden uitgezet. Daarbij bleken zulke grote fouten te zijn gemaakt dat de zaak de toenmalige staatssecretaris bijna de kop kostten.