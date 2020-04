Inspectie onderzoekt sterfgevallen verpleeghuis Leeuwenhoek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het hoge aantal sterfgevallen in verpleeghuis Leeuwenhoek in Rotterdam en een mogelijke link met het coronavirus. De IGJ doet dat op verzoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), zei de bewindsman donderdag na de ministerraad. Er zijn volgens De Jonge signalen dat de hygiëne er niet op orde was.

NRC meldde eerder donderdag op basis van bronnen dat bijna de helft van de bewoners van het verpleeghuis de afgelopen drie weken is overleden, vermoedelijk aan corona. Na de eerste geconstateerde besmetting zou het verpleeghuis te weinig hebben gedaan om verdere verspreiding te voorkomen, zeggen de bronnen tegen NRC. Het verpleeghuis spreekt dit zelf tegen.

Volgens De Jonge is het nu moeilijk te zeggen of de hygiënemaatregelen voldoende zijn opgevolgd in het verpleeghuis. Het is zaak eerst „de feiten in kaart te brengen voor we tot die conclusies komen”, vindt de minister. Maar „de signalen zijn serieus genoeg om te willen weten wat hier aan de hand is”, voegt hij eraan toe.