Inspectie Defensie onderzoekt drie zaken

De nieuwe Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) gaat drie zaken onderzoeken. Het gaat om de procedures op de schietbanen Het Markiezaat in Bergen op Zoom, het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht en de afhandeling van voorvallen, maakte inspecteur-generaal Wim Bargerbos op de officiële startbijeenkomst van de IVD bekend.

De onafhankelijke inspectie is dit jaar opgericht naar aanleiding van twee ongevallen in 2016. Toen viel een dode op het schietterrein in Ossendrecht en kwamen in Mali twee militairen om bij een mortierongeval. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzocht de incidenten en leverde scherpe kritiek op Defensie.

Defensie heeft de veiligheid binnen de organisatie niet op orde. Dat bleek begin dit jaar nog weer eens uit onderzoek van de commissie-Van der Veer. Ook leert het ministerie onvoldoende van gemaakte fouten. Voor minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser is verbetering van de veiligheid een topprioriteit.

„Al eerder is vastgesteld dat Defensie te weinig lerend vermogen heeft en daarin moet de inspectie verandering brengen”, aldus Bijleveld. Volgens Bargerbos is de IVD opgericht „om Defensie te helpen leren van voorvallen”.

De inspectie gaat volgens Bargerbos onderzoek doen naar thema’s zoals munitieveiligheid of naar systemen zoals aankoop, opslag en gebruik van munitie. Ook gaat ze voorvallen onderzoeken. De inspectie kan mensen niet onder ede gaan verhoren, wel als getuigen. De IVD krijgt 25 medewerkers met een budget van 3 miljoen euro per jaar.