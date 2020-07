Inreisverbod versoepeld voor geliefden uit het buitenland

Vanaf 27 juli mogen geliefden uit het buitenland weer naar hun partner in Nederland reizen. Het kabinet heeft besloten het inreisverbod te versoepelen voor mensen met zo’n langeafstandsrelatie, mits zij kunnen aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie. In verband met de coronacrisis gold er een inreisverbod vanuit veel landen buiten Europa, waardoor ook geliefden langdurig van elkaar gescheiden werden.

Vanuit het belang van de gezondheidszorg en de indamming van het coronavirus, zijn aan de regeling wel tal van voorwaarden verbonden, laat justitieminister Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer. Zo mag het verblijf maximaal negentig dagen duren, binnen een periode van drie maanden.

Om aan te tonen dat er een duurzame relatie is van minimaal drie maanden waarbij ze elkaar regelmatig hebben gezien, moeten ze een handgeschreven verklaring ondertekenen, op straffe van meineed. Ook moeten de partners een retourticket bezitten. Als mensen uit landen komen met een code oranje, dan geldt een dringend advies voor thuisquarantaine voor veertien dagen. Alle bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen moeten bij aankomst in Nederland aan de douane worden getoond.

Buitenlanders die met een Nederlander zijn getrouwd, mochten de afgelopen tijd wel naar Nederland reizen.