Initiatiefwet SGP en SP over lerarenregister

SGP-Kamerlid Bisschop en zijn SP-collega Kwint hebben vrijdag een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het lerarenregister af te schaffen. Bisschop kondigde de komst van de wet al aan tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting.

Hij heeft steun gekregen van de SP. In het lerarenregister staat informatie over de bekwaamheid van leraren. Bisschop en Kwint vinden dat de overheid daar niet verantwoordelijk voor is. Burgers en organisaties kunnen tot 1 januari reageren op de website internetconsultatie.nl/afschaffinglerarenregister.