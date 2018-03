„ING moet meekunnen met Europese topbanken ”

ING zal moeten nadenken over een ruimer beloningsbeleid, wil de bank mee kunnen blijven spelen in de Europese top. Met die boodschap kwam president-commissaris Jeroen van der Veer woensdag naar de Tweede Kamer. Het zal volgens hem wel tijd kosten om met een voorstel te komen dat ook op voldoende maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

In een gesprek met Kamerleden, die hem op het matje hadden geroepen omdat de bank het salaris van topman Ralph Hamers met een miljoen euro wilde verhogen, benadrukte Van der Veer vooral het internationale karakter van ING. Bijna driekwart van het personeel is niet Nederlands. „Moet heel ING dan de Nederlandse cao volgen? Dat is niet erg logisch”, vindt hij.

Verder wees Van der Veer erop dat de top van ING in het inmiddels ingetrokken salarisvoorstel van de raad van commissarissen, nog altijd minder zou verdienen dan voor de financiële crisis. „Ik ken niemand die hetzelfde werk doet als in 2007, en ook nog steeds hetzelfde betaald krijgt.”

ING wil al langer de beloning van de topman verhogen, maar wachtte daarmee volgens Van der Veer bewust tot ruim nadat alle tijdens de crisis ontvangen staatssteun was terugbetaald. „Dat is nu vier jaar geleden”, zei de president-commissaris. „Wij dachten dat er inmiddels ruimte was om Europees te denken over beloningsbeleid, maar dat bleek een verkeerde inschatting.”

Van der Veer, die de sfeer van het gesprek na afloop „agressief” noemde, voorspelt een lastige klus voor zijn opvolger Hans Wijers die volgende maand de voorzittershamer overneemt. Die zal antwoord moeten vinden op de vraag „wat het betekent om een systeembank te zijn in Nederland”.